В госпитале Вишневского провели операции с роботизированной системой

Операции с применением лапароскопической роботизированной цифровой системы впервые проведены в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале имени (ЦВКГ) А. А. Вишневского. Об этом сообщил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

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Специально оборудованная операционная позволяет проводить малоинвазивные хирургические вмешательства на более качественном уровне. Операции прошли под руководством Есипова. Роботизированная система позволяет выполнить операции более качественно, быстрее, срок выздоровления пациентов гораздо меньше, проводится практически бескровно.

Применение роботизированной системы для проведения операций позволит повысить точность выполняемых хирургических вмешательств.

"У него есть обратная связь, потому что основная проблема работы на роботе - отсутствие тактильной чувствительности у хирурга. В этом аппарате это предусмотрено. То есть вы чувствуете ткань и сопротивление ткани, и это предупреждает повреждения", - отметил Есипов в эфире телеканала "Россия-24".

Начальник 5-го хирургического отделения ЦВКГ им. А. А. Вишневского МО РФ, подполковник медицинской службы Юрий Утлик отметил, что операция прошла успешно.

"Так как мы уже прошли обучение на симуляционных центрах, на манекенах, для нас эти этапы операции выполняются достаточно рутинно. Поэтому сложностей, которые бы повлияли на ход выполнения операции, мы не выявили", - сказал он.

В аппарате реализован принцип удаленного управления оператором-хирургом. Система искусственного интеллекта на основе нейросетей, которая встроена в программную базу аппарата, позволяет в процессе проведения операции обращаться к справочной базе данных, в которую загружено около 300 операций. Нейросеть по движению глаз оператора прогнозирует возможные действия хирурга и сигнализирует, если существуют риски нанесения вреда пациенту. Каждая проведенная операция также записывается в библиотеку и будет использоваться при последующих операциях.