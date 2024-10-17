Новый препарат от болезни Альцгеймера разработали в Петербурге

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) завершили доклинический этап создания нового препарата от болезни Альцгеймера. Основное действующее вещество — соединение на основе пиперазина — направлено на усиление связей между нервными клетками, которые разрушаются при нейродегенеративных заболеваниях, приводя к потере памяти.

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Изначально молекула не могла преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от попадания нежелательных веществ. Однако ученые нашли соединение с улучшенными физико-химическими свойствами, что позволило преодолеть это препятствие.

Доктор биологических наук Елена Попугаева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации, объяснила, что пиперазин может влиять на синаптическую пластичность мозга, улучшая контакты между нейронами. При обучении образуются новые связи, которые при повторении становятся сильнее. Однако при нейродегенерации эти связи разрушаются. Пиперазин, попадая в мозг, влияет на нейроны гиппокампа, что способствует образованию памяти.