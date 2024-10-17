Ученые: трансплантация почки человека с ВИЧ не несет лишних рисков

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений установили, что пересадка почки от донора с ВИЧ-инфекцией другому ВИЧ-положительному пациенту не создает дополнительных рисков для здоровья. Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Выводы специалистов основаны на данных 198 взрослых пациентов с ВИЧ, которым провели трансплантацию почек. Из них половина получила органы от ВИЧ-положительных доноров, а вторая — почки от людей без ВИЧ.

Результаты общей выживаемости, приживаемости трансплантата и случаев отторжения оказались схожими в обеих группах.

Через год после трансплантации выживаемость реципиентов составила 94% в первой группе и 95% во второй группе. Через три года те же показатели составили 85 и 87% соответственно.

Ученые отметили, что зафиксировали один случай передачи второго генетически отличного штамма ВИЧ от своего донора, однако это не привело к явным клиническим последствиям.

Исследователи пришли к выводу, что пересадка почек от ВИЧ-положительных доноров пациентам с ВИЧ столь же безопасна, как и получение ими органов от здоровых людей.