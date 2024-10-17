Ученые объяснили, как понизить уровень сахара в крови

Для соблюдения низкокалорийной диеты и снижения уровня сахара в крови нужно есть в определённое время дня. Американские исследователи из NYU Langone Health в Нью-Йорке обнаружили, что у участников, которые потребляли большую часть калорий до 13:00, уровень сахара в крови был ниже, чем у тех, кто потреблял калории в течение дня.

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Кроме того, уровень сахара в крови у людей, кто большую часть калорий потребляет до 13:00, падёт быстрее в течение дня. Уже через неделю такого изменения в диете показатели сахара нормализуются.

Другие исследования показали, что употребление пищи в первой половине улучшает метаболизм жиров, стимулирует потерю веса и замедляет процессы старения.