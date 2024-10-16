Врач рассказал, как долго можно выжить в ледяной воде

Время безопасного нахождения человека в ледяной воде не должно превышать 25 минут – это значительно увеличивает шансы на выживание. Такой информацией поделилась врач скорой помощи АО «Медицина» Светлана Гузь.

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«Выживаемость человека, попавшего в ледяную воду, увеличивается, если время пребывания не превышает 25 минут», – сказала она.

Светлана Гузь пояснила, что активно плыть к берегу или другому средству спасения целесообразно только в том случае, если путь займет не более 40 минут. В противном случае организм начнет терять тепло слишком быстро, а запаса энергии хватит ненадолго. При этом одежду снимать не рекомендуется, так как она служит теплоизоляцией, что помогает увеличить шансы на выживание.

Также Гузь подчеркнула, что, если температура воды ниже 35 градусов, организм начинает терять тепло. Скорость охлаждения тела зависит от того, как быстро организм адаптируется. При этом включаются резервные механизмы терморегуляции – например, начинается сильная дрожь, которая помогает увеличить теплоотдачу. Однако, когда температура тела падает до 30 градусов, дрожь прекращается, и процесс охлаждения ускоряется.

Как добавила специалист, при сильном переохлаждении дыхание замедляется, пульс становится реже, давление падает до критических отметок. Быстрая гибель в холодной воде чаще всего вызвана холодовым шоком, который развивается за первые 5-15 минут после погружения, или нарушением дыхания.

Она также указала на важность физиологического состояния человека. Жировая ткань, играющая роль изолятора и накопителя липидов, влияет на скорость снижения температуры тела. Выживаемость зависит от многих факторов: возраста, физического и психологического состояния, наличия тренированности, а также температуры воды и времени нахождения в ней, передает РИАМО.

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