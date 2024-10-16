Создан чип для раннего обнаружения сердечного приступа

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса разработали электронный тест, выявляющее сердечный приступ за несколько минут по анализу крови. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

© Газета.Ru

Людям с подозрением на сердечный приступ обычно назначают ряд тестов для подтверждения диагноза — обычно начиная с электрокардиограммы для измерения электрической активности сердца, процедура, которая занимает около пяти минут, и анализов крови для выявления признаков сердечного приступа, причем лабораторная работа может занять не менее часа и часто ее приходится повторять.

Изобретение основано на микрочипе с наноструктурированной поверхностью, на которой наносится проба крови.

Эта «метаповерхность» усиливает электрические и магнитные сигналы во время анализа Рамановской спектроскопии, делая биомаркеры сердечного приступа видимыми за секунды, даже в сверхнизких концентрациях.

По словам команды, созданный ими метод дает результаты за пять-семь минут, обеспечивая точность выше существующих методов.

Специалисты отметили, что тест подходит для домашнего использования и применения сотрудниками экстренных служб.

Ученые считают, что разработанный ими метод можно адаптировать для обнаружения рака и инфекционных заболеваний.