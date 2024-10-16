Найдена связь между дофамином и раком молочной железы

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что дофамин — нейромедиатор, который обычно ассоциируется с эмоциональной регуляцией, может играть важную роль в развитии рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы на портале Pubmed.

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В ходе экспериментов на мышах ученые установили, что блокирование рецепторов дофамина значительно замедляет рост опухолей. Кроме того, в образцах тканей пациентов с раком молочной железы был выявлен повышенный уровень дофамина по сравнению со здоровыми тканями.

Эти данные открывают новые перспективы в понимании механизмов развития рака и способствуют разработке новых методов лечения, направленных на регуляцию дофаминовой системы. Ученые предполагают, что дофамин влияет на метаболизм раковых клеток, способствуя их выживанию и росту. Это открытие подчеркивает важность изучения влияния стресса и других факторов, которые могут повышать уровень дофамина и, следовательно, ускорять развитие болезни.

Тем не менее, ученые предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов и разработки эффективных терапевтических стратегий.

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