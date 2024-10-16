Бактерии в мозге здоровых позвоночных играют важную роль

Исследователи из Университета Нью-Мексико обнаружили наличие бактерий в здоровом мозге лососевых рыб. Это открытие, опубликованное в журнале Science Advances, может стать важным вкладом в изучение болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний у человека.

© Газета.Ru

Команда ученых, специализирующихся на иммунных системах слизистой оболочки позвоночных, проводила исследования радужной форели. В ходе анализа взаимодействия между нервной и иммунной системами выяснилось, что даже у здоровых рыб в мозге содержатся бактерии. Это открытие противоречит распространенному мнению о том, что микробы могут проникать в некоторые отделы организма только при наличии заболеваний.

Содержание бактерий в мозге рыб оказалось сопоставимым с бактериальной нагрузкой в селезенке. Более 50% бактериального разнообразия в мозге связано с микробами из кишечника и крови, которые переносят их в нервную систему. Наибольшее количество бактерий было найдено не в обонятельной луковице, как ожидалось, а в других областях мозга, что указывает на регулярное поступление микробов через кровоток.

Для подтверждения своих выводов ученые также провели анализ мозга других видов лососевых, речь идет о чавыче и атлантическом лососе. В каждом случае в центральной нервной системе были выявлены бактерии.

Это исследование подтверждает, что бактерии естественным образом присутствуют в мозге рыб без вызова патологий. Это, в свою очередь, поднимает важные вопросы о взаимосвязи микробиомов и нейродегенеративных процессов у позвоночных.

Ученые надеются, что их работа поможет понять механизмы взаимодействия микробов с нервной системой и окажет влияние на дальнейшие исследования болезни Альцгеймера.

В то же время исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что болезнь Альцгеймера разрушает мозг в два этапа. На ранней стадии повреждаются лишь определенные типы клеток, и этот процесс проходит медленно и без видимых симптомов. Во второй фазе болезнь вызывает более масштабные повреждения, которые сопровождаются появлением таких симптомов, как потеря памяти.

Ранее ученые создали назальный спрей для улучшения памяти и снижения тревожности.