Ученые назвали самые полезные для мозга физические упражнения

Ученые из департамента психологии и наук о мозге Калифорнийского университета выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки и езда на велосипеде помогают улучшить работу мозга. Исследования, проводимые на людях в возрасте 18–45 лет, опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsycho).

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Специалисты проанализировали тысячи статей на тему работы мозга, опубликованных с 1995 по 2023 год. Согласно полученным данным, езда на велосипеде и интервальные тренировки помогают улучшить память, внимание, исполнительные функции, скорость обработки информации, а также способствуют процессу формирования новых нейронных связей. При этом тренировки продолжительностью менее 30 минут приносят больше пользы, чем более длительные.

Ранее ученые из Университета Лилля во Франции нашли связь между потребляемым кофеином и маркерами болезни Альцгеймера в составе спинномозговой жидкости. Оказалось, что у людей, потребляющих больше кофеина, вероятность развития опасного заболевания и иных нейродегенеративных расстройств оказалась в 2,5 раза ниже.

До этого стало известно, что за быстрое похудение в организме человека отвечают 14 генов. Самым важным из них исследователи назвали PPARGC1A. При этом ученые подчеркнули, что сам по себе ген без физической нагрузки и диеты процесс похудения ускорить не может.