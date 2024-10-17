Новый тест улучшил диагностику пищевой аллергии

Группа исследователей из Бернского университета разработала новый тест, который может революционизировать диагностику пищевой аллергии. Новый тест предлагает более точную и эффективную альтернативу традиционным методам, таким как кожные пробы и анализы крови.

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Hoxb8 MAT работает путем имитации аллергической реакции в пробирке. Он включает в себя сенсибилизацию тучных клеток сывороткой крови аллергиков, а затем их стимуляцию аллергенами. Квантифицируя активированные тучные клетки, тест может определить чувствительность пациента к аллергену без необходимости потребления пищи.

В недавнем клиническом исследовании исследователи сравнили Hoxb8 MAT с установленными диагностическими методами в группе детей и подростков с аллергией на арахис. Результаты были многообещающими: новый тест показал значительно более высокую диагностическую точность в 95%.

Hoxb8 MAT предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными тестами. Он менее инвазивный, проще в применении и обеспечивает более быстрые результаты. Кроме того, тест можно проводить на хранимой сыворотке крови, что исключает необходимость немедленного тестирования.

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