GenPsy: подавление гена рецептора серотонина усилило память крыс на 22,5%
Американские ученые из Калифорнийского университета разработали метод для улучшения свойств памяти и снижения тревожности. Исследование опубликовано в научном журнале Genomic Psychiatry (GenPsy).
Новая терапия под названием COG-201 основана на применении РНК для подавления активности определенного серотонинового рецептора в мозге.
Команда использовала генетическую технику РНК-интерференции для воздействия на рецептор серотонина 5-HT2A, который играет важную роль в регуляции настроения, тревожности и когнитивных функций.
Терапия проводилась с помощью назального спрея. Чтобы оценить эффективность подхода, ученые провели эксперименты на мышах и крысах.
Исследователи оценили память и уровень тревожности животных с помощью общепринятых поведенческих тестов.
Результаты оказались многообещающими. Животные, получавшие COG-201, продемонстрировали значительное улучшение памяти и снижение тревожного поведения.
Ученые обнаружили, что получавшие спрей животные набрали на 22,5% больше баллов в тестах на память по сравнению с контрольной группой, которая показала отрицательный результат.
Обработанные COG-201 животные также продемонстрировали снижение тревожного поведения в стрессовых условиях.
По словам авторов разработки, эффективность метода предстоит подтвердить на людях, поскольку структура и функции мозга грызунов существенно отличаются от человеческих.