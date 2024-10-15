Ученые обнаружили связь между эволюцией мозга и нарушениями развития

Ученые из VIB-KU Leuven, Колумбийского университета и Высшей нормальной школой открыли неожиданную связь между двумя уникальными для человека генами (SRGAP2B и SRGAP2C) и ключевым геном SYNGAP1, который мутирует при интеллектуальных нарушениях и расстройствах аутистического спектра. Результаты их работы, опубликованные в журнале Neuron.

Развитие человеческого мозга длится значительно дольше, чем у других млекопитающих, что способствует нашим высоким когнитивным способностям. Однако нарушения этого процесса могут быть связаны с психическими расстройствами, такими как интеллектуальная недостаточность и аутизм.

В ходе эксперимента ученые отключили гены SRGAP2B и SRGAP2C в человеческих нейронах и обнаружили, что развитие синапсов ускоряется, что сопоставимо с тем, что наблюдается у детей в возрасте от пяти до десяти лет. Это открытие связано с геном SYNGAP1, который влияет на развитие синапсов и может быть причиной более высокой предрасположенности человека к определенным расстройствам.