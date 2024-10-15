Ученые разработали ранозаживляющие повязки

Ученые из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали повязки для быстрого заживления ран, пишет «МК в Новосибирске». Повязки созданы на основе модифицированного вещества — хитозана.

По данным издания, повязка является плотной губкой, которая становится эластичной и мягкой при погружении в раствор. Благодаря пористому материалу она позволяет коже дышать. Такие повязки могут использовать хирурги для более быстрого заживления ран после операций. Сейчас специалисты отрабатывают технологию изготовления губок.

Ранее хирург-онколог-радиолог заслуженный врач России Андрей Коржиков рассказал, что из-за отсутствия необходимого ухода в ране могут завестись паразиты. Так он прокомментировал случай с обнаружением опарышей в ране на шее 72-летнего онкобольного пациента после операции.

До этого хирург Александр Гоев рассказал, что уличную рану от гвоздя, арматуры или битого стекла необходимо обработать при помощи антисептика и перекиси водорода. Он напомнил, что кожные повреждения следует прижигать по краям. После этого рану следует промыть 3-процентным раствором перекиси водорода. Затем врач рекомендовал осушить место повреждения и наложить на него марлевую повязку с раствором антисептика.