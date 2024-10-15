Нейробиолог рассказал, что происходит с сознанием человека после смерти

Американский нейробиолог Кристоф Кох, известный своими исследованиями человеческого мозга, привлёк внимание общественности после недавнего интервью, в котором он рассказал о своём опыте клинической смерти.

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Я пережил клиническую смерть, когда болел коронавирусом. Это было невероятно! Я увидел ослепляющий свет, почувствовал ужас и экстаз, больше не было тела, Кристофа, ощущения «я» как отдельной личности, никакого мира и никакого течения времени.

После этого опыта Кристоф Кох заявил, что больше не боится смерти, пишет Daily Mail.

Традиционно околосмертные переживания считались медицинскими галлюцинациями, однако современные исследования ставят под сомнение такой подход. В поддержку этой точки зрения выступает реаниматолог Сэм Парния из Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета.

Вместе с коллегами он провёл исследование с участием 2 тыс. человек, переживших клиническую смерть. Результаты показали, что около 40% участников описывали схожие ощущения и даже утверждали, что могли видеть и слышать происходящее в палате. Более того, в период клинической смерти у пациентов наблюдался резкий всплеск уровня некоторых гормонов, в том числе норадреналина, дофамина и серотонина.