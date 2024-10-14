Ученые разработали метод раннего выявления сбоев сердечного ритма

Новый метод раннего выявления сбоев сердечного ритма, которые могут быть предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний, разработали российские ученые. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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— Наши результаты открывают новые возможности для создания алгоритма автоматизированного скрининга ранних, зачастую малосиптомных стадий сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказал заместитель директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Антон Киселев.

Он пояснил, что исследование проведено на пациентах в возрасте от 21 года до 76 лет, и результаты показали, что нарушения в работе сердца быстрее и сильнее отражаются на сосудах пальцев.

Киселев рассказал, что метод может использоваться в рамках массовых профилактических осмотров. Он отличается достаточно высокой степенью точности, передает МИР 24.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о расширении программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов в России. Нововведение коснется плановых профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, а также будет предусмотрено увеличение бюджета на оказание всех видов помощи.