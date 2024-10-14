Исследователи предупредили об опасности сна с телефоном в постели

Команда исследователей из Англии предупредила людей об опасности сна с телефоном в постели, пишет Daily Mail.

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Недавнее исследование, проведенное при поддержке компании MattressNextDay, показало, что на поверхностях смартфонов обитает множество бактерий, в том числе Pseudomonas aeruginosa, которая встречается в фекалиях тараканов. Эти микробы могут вызвать серьезные заболевания, включая пневмонию и инфекции уязвимых людей.

В рамках исследования были собраны образцы с 10 смартфонов и 10 умных часов. Лабораторные тесты подтвердили, что эти устройства являются самыми грязными — на них обнаружено даже больше бактерий, чем на пультах от телевизоров.

Согласно опросу, проведенному среди 575 людей, 74% респондентов спят с телефонами рядом с головой или под подушкой. Это, по словам специалистов, увеличивает риск заражения потенциально опасными бактериями. Эксперты призывают принимать меры предосторожности, такие как регулярная дезинфекция устройств спиртовыми салфетками.

«Ваша кровать должна быть местом для отдыха, а не рассадником бактерий», — говорится в сообщении.

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