Найдена связь между здоровьем кишечника и позвоночника

Ученые из Медицинского центра при Университете Раша (США) установили, что изменения в кишечном микробиоме могут влиять на риск развития поясничного дегенеративного спондилолистеза — приобретенного смещения позвонков. Результаты исследования опубликованы в JOR Spine.

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В исследовании приняли участие здоровые добровольцы и люди, страдающие поясничным дегенеративным спондилолистезом (ДС). Это заболевание часто характеризуется смещением одного позвонка по отношению к другому из-за дегенерации межпозвоночного диска или фасеточного сустава.

Ученые проанализировали снимки межпозвоночных дисков всех участников, а также взяли у них образцы крови и кала. Представители обеих групп были схожи по возрасту, полу, весу, особенностям диеты и осанки. Также они сообщили о примерно одинаковой интенсивности болевых ощущений. Единственным, в чем здоровые люди и лица с ДС отличались, был состав микробиома кишечника.

Исследователи установили, что у людей со спондилолистезом был повышен уровень воспалительных кишечных бактерий (Dialister, CAG-352) по отношению к противовоспалительным (Slackia, Escherichia-Shigella). По словам ученых, эта особенность была клинически значимым фактором дегенерации позвоночника.

Авторы исследования добавили, что результаты их работы открывают новые возможности для развития персонализированных подходов к лечению заболеваний позвоночника. Они предположили, что воздействие на кишечные бактерии может облегчить боль при поясничном дегенеративном спондилолистезе.

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