Как в беседе происходит синхронизация эмоций

Улыбка может творить чудеса — во время разговора создает теплую атмосферу, сплачивает людей, а простая дружеская улыбка при знакомстве с новым человеком может ослабить нервозность.

Психологи провели немало исследований в попытке понять, насколько сильно улыбка влияет на общение, но было мало что данных о том, как именно улыбка одного человека влияет на появление улыбки у другого во время разговора.

Специалисты Медицинского факультета Университета здоровья Фудзита в Японии выяснили, что количество улыбок говорящего увеличивается по мере увеличения интенсивности улыбки слушателя. Основной целью исследования была разработка методики оценки симптомов деменции, ведь у людей с этим заболеванием, как правило, страдает мимика.

В исследовании 20 мужчин и 20 женщин в течение трех минут беседовали с глазу на глаз. Во время этих бесед слушателей просили улыбаться с разной интенсивностью — слабее, умереннее и сильнее. Ученые наблюдали за ответной реакцией говорящего.

Результаты показали, что человек, который говорил, улыбался больше, когда его слушатели улыбались больше. Правило лучше всего работало в разговорах между двумя лицами одного пола.

Еще одним ключевым выводом стало то, что чем больше слушатель улыбался, тем более позитивным было отношение говорящего к взаимодействию. Ораторы сообщали, что чувствовали себя более дружелюбно и получали больше удовольствия от разговора, когда их собеседник часто улыбался. Этот вывод подчеркивает эмоциональную важность улыбки в разговоре, поскольку она усиливает чувство связи и взаимопонимания между людьми.

Кроме того, исследование показало, что у пар наблюдалась синхронизация улыбок наблюдалась. Независимо от того, кто с кем разговаривал, люди улыбались одновременно, что подтверждает, что улыбка — это взаимное поведение. На то, как часто и интенсивно улыбается говорящий, влияет то, насколько часто и интенсивно улыбается слушающий, пишет News-Medical.