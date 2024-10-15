Обнаружен противоопухолевый эффект у зерновой диеты

Новосибирские ученые обнаружили, что пшеница с большим количеством антоцианов уменьшает объем опухоли и количество метастазов.

Противоопухолевый эффект зерновой диеты был изучен на модели аденокарциномы легких Льюис у мышей. Результаты исследования опубликованы в международном журнале Q1 International Journal of Molecular Sciences.

По данным ученых, функциональное питание может стать важной частью комплексного подхода к профилактике и лечению опухолевых заболеваний. Особенно полезно употребление антоцианов - пигментов класса биофлавоноидов. Основными их источниками являются темноокрашенные фрукты, овощи и ягоды.

"Однако последнее время более привлекательными источниками антоцианов становятся зерновые культуры - за счет того, что дольше хранятся и более доступны", - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ученые вывели линии пшеницы с высоким содержанием антоцианов и проверили их действие на лабораторных мышах. Эксперимент продолжался 4,5 месяца.

"Мы кормили мышей разных групп в соответствии с предписанной диетой, вводили им клетки карциномы легкого Льюис, оценивали тяжесть опухолевого процесса и анализировали механизмы влияния зерновой диеты на онкологию", - рассказала заведующая лабораторией НИИНМ, доктор биологических наук Мария Тихонова.

Исследование показало, что процент мышей с метастазами был меньше в группе, которая питалась зерном с повышенным содержанием антоцианов. У этих животных также усилилась аутофагия - клетки начали очищаться от поврежденных частей и белков.

Отмечается, что результаты зерновой диеты с повышенным содержанием антоцианов вызвали интерес мировой научной общественности.

В Новосибирске уже выпекли экспериментальный хлеб из пшеницы с антоцианами. А также разработали технологию ускоренной селекции новых сортов пшеницы, зерно которых обогащено этими полезными веществами.

На основе технологии, разработанной в Институте цитологии и генетики СО РАН, омские селекционеры создали коммерческий сорт пшеницы "ЭФ-22". Его уже выращивают в Сибири.