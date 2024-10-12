Результаты исследования китайских ученых, разработавших инновационный метод лечения диабета первого типа, весьма впечатляют, но существуют большие препятствия для масштабирования технологии, поделилась мнением с РИА Новости врач — диетолог-эндокринолог Наталия Шведова. По ее словам, эта процедура сопровождается длительным приемом иммунодепрессантов и требует много времени и средств.

Команда специалистов по трансплантации под руководством доктора Вана разработала уникальную технологию для лечения сахарного диабета первого типа — аутоиммунного заболевания, при котором организм уничтожает островковые клетки поджелудочной железы, генерирующие инсулин. Китайские ученые использовали собственные клетки пациента для создания островков, вырабатывающих инсулин, после чего имплантировали их не через воротную вену печени, а под переднюю мембрану прямой мышцы живота.

Пациентом, который успешно прошел испытания, оказалась 26-летняя женщина, страдающая диабетом первого типа с 14 лет. В июне 2023 года ей ввели 1,5 млн клеток. Через 75 дней она перестала нуждаться во внешнем инсулине, а через четыре месяца ее организм начал самостоятельно вырабатывать необходимый объем инсулина, чтобы сохранять уровень глюкозы в норме почти целые сутки.

При этом приема иммунодепрессантов избежать не удалось. Как отмечает врач Швецова, это увеличивает риск осложнений и делает терапию менее доступной для массового применения.

Хотя результаты исследования впечатляют, технология, связанная с перепрограммированием клеток и их последующей трансплантацией, остается сложной и дорогостоящей. Процедуру необходимо удешевить, — отметила врач.

Терапевт Клэр Бейли ранее отметила, что утренняя прогулка может снизить риск диабета, улучшить сон и укрепить здоровье. По ее словам, гулять следует минимум полчаса, чтобы извлечь максимум пользы.