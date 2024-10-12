Исследование показало, какое молоко полезнее: соевое или коровье

Исследователи из Университета Торонто провели масштабный анализ 17 предыдущих исследований с участием более 500 человек, чтобы выяснить, как соевое молоко влияет на здоровье. Средняя продолжительность каждого испытания составляла четыре недели, и участники выпивали в среднем 500 мл молока — коровьего или соевого — в день.

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Команда обнаружила, что во всех исследованиях замена коровьего молока соевым была связана со снижением уровня холестерина, а также артериального давления и маркеров воспаления. Они добавили, что в среднем общее содержание сахара в соевом молоке примерно на 60% меньше, чем в коровьем.

Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что замена коровьего молока соевым может привести к улучшению показателей липидов крови, артериального давления и воспалений у взрослых.