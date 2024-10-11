В США рассказали о лечении пациента с необычным симптомом подагры

Команда врачей под руководством Бусры Деликкайи из Университета Томаса Джефферсона в США рассказала о первом опыте лечения пациента с необычным симптомом подагры. У мужчины была диагностирована подагра, а симптоматика, с которой он обратился за помощью, была выражена не в суставах, а на переносице.

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Врачи отмечают в своём исследовании в журнале JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery, что впервые столкнулись с таким проявлением подагры: как правило, тофусы — скопления кристаллов, превращающихся в большие узлы-гранулемы, — образуются в суставах. Зачастую это происходит на ногах, редко — на руках, также в сухожильных влагалищах или вблизи них. Это следствие хронического воспаления, переходящего в острую фазу.

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В верхней части тела тофусы также изредка встречаются, чаще всего локализуются в области головы и шеи, а также в области наружного уха. Видимо, встречаются и более редкие варианты локализации, как в этом случае.

Когда пациент обратился за помощью, ему были проведены необходимые обследования, при этом мужчина отрицал наличие лихорадки, озноба, повышенной потливости или недавней травмы.

Проведённая компьютерная томография (КТ) «выявила скопление жидкости в мягких тканях вдоль переднего края носовых костей, которое вызвало эрозию костей». Осмотр полости носа с последующим дренированием выявил белые творожистые выделения. В процессе назначенной антибиотикотерапии пациент снова обратился за помощью, так как характерные для подагры покраснения снова проявились в области переносицы. Специалисты заподозрили абсцесс носа и направили пациента на операцию.

«Во время операции хирурги отметили, что новообразование имеет капсулу и прикреплено к костно-хрящевому соединению со значительным рубцеванием и перестройкой кости. На разрезе образование имело белую творожистую структуру. Гистологический анализ показал изъязвлённый плоский эпителий с признаками острого и хронического воспаления. Нижележащие мягкие ткани и кости содержали многочисленные скопления бледного эозинофильного, аморфного или фибриллярного материала, который был окружён частоколом гистиоцитов и многоядерных гигантских клеток», — цитирует медиков портал N+1.

После пациент сообщил, что в прошлом у него периодически возникала симптоматика артрита в пальцах рук и ног. Гистологическая картина и анамнез заболевания позволили специалистам диагностировать подагру с тофусом в области переносицы.

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