Найден новый механизм развития шизофрении

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай установили, что в развитии шизофрении играет роль не только наследственность, но и определенные внутриутробные мутации. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Исследователи изучили образцы тканей мозга людей, страдающих шизофренией, и биоматериал группы людей без этого заболевания. Ученые выяснили, что в дополнение к генам, унаследованным от родителей, важную роль в развитии заболевания могут играть определенные мутации, возникающие после зачатия. Они называются соматическими мутациями.

По словам исследователей, соматические мутации, известные как однонуклеотидные полиморфизмы (крошечные изменения в одной единице кода ДНК) нарушают важные биологические процессы, участвующие в развитии мозга и его функционировании, что может способствовать появлению симптомов шизофрении.

Дополнительные исследования показали, что некоторые из этих мутаций имели молекулярную сигнатуру, схожую с изменениями в ДНК из-за воспалительного процесса. Ученые предположили, что их появление может быть обусловлено факторами окружающей среды или инфицирование организма матери во время беременности.