Ученые разработали уникальную модель «кожи-на-чипе»

Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета разработали уникальную модель «кожи-на-чипе», на поверхности которой обитают бактерии микробиома. Эта разработка откроет новые возможности для тестирования дерматологических препаратов с учётом взаимодействия микроорганизмов и компонентов лекарств.

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Модель состоит из коллагеновой мембраны, заселенной клетками эпидермиса и дермы, а также бактериями, характерными для микробиома кожи. Устройство, размещённое в микрофлюидном чипе, обеспечивает клетки питательными веществами и поддерживает их функционирование в условиях, приближенных к реальным.

В настоящее время модель тестируется на стандартных препаратах для кожи, чтобы подтвердить её работу, аналогичную человеческой коже. В будущем технология будет использоваться не только для проверки новых лекарств, но и для изучения развития различных кожных заболеваний, таких как акне.