Ученые обнаружили в ванной комнате 614 уникальных вирусов

Новое исследование ученых из Северо-Восточного университета выявило, что насадки для душа и зубные щетки содержат множество вирусов. В ходе исследования было обнаружено 614 уникальных вирусов, многие из которых ранее не были известны науке, пишет Daily Mail.

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Несмотря на регулярную уборку, ванных комнатах по-прежнему обитают микроорганизмы. Исследование, ставшее продолжением проекта «Операция «Поттимут», показало, что каждая насадка для душа и зубная щетка являются уникальными экосистемами. Из 614 вирусов 314 были найдены только в одном образце.

Доктор Хартманн отметил, что вирусы на этих предметах не представляют опасности для человека, так как это в основном «бактериофаги» — вирусы, размножающиеся внутри бактерий. Исследователи предполагают, что эти вирусы могут быть использованы для очистки водопроводных систем и лечения бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Для поддержания чистоты в ванной рекомендуется регулярно обрабатывать насадки для душа уксусом или мыть их мыльной водой.