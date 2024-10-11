Найден ген, снижающий эффективность лечения рака

Ученые из Детской исследовательской больницы Святого Иуды (США) повысили эффективность иммунотерапии рака путем разрушения гена Asxl1 в Т-клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Исследователи объяснили, что клетки иммунной системы используют так называемые «контрольные точки» (особые сигналы) для формирования реакции на дефективные элементы или патогены. Раковые клетки также могут использовать эти контрольные точки, чтобы «отключать» иммунную систему и успешно выживать. Препараты, известные как ингибиторы контрольных точек, могут останавливать подавляющее действие опухолей, помогая иммунной системе находить и уничтожать раковые клетки. Однако в некоторых случаях такие противоопухолевые лекарства не дают результата.

Чтобы выяснить, в чем причина устойчивости к иммунотерапии, ученые проанализировали образцы тканей пациентов, успешно прошедших лечение ингнибиторами контрольных точек. Выяснилось, что мутация в Asxl1 в иммунных Т-клетках истощает их, что позволяет раковым опухолям избегать уничтожения.

Дополнительные эксперименты показали, что блокировка Asxl1 усиливала Т-клетки и обеспечивала долгосрочный иммунный ответ. По словам ученых, воздействие на Asxl1 в ходе иммунотерапии позволяет создавать Т-клетки с длительным противоопухолевым действием. Такой метод лечения обладает мощным терапевтическим потенциалом.

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