Что происходит с организмом, если беременная женщина выпивает

Эксперты из Монреальского университета выяснили, что, когда женщина на ранних сроках беременности выпивает до шести порций алкоголя в час, это влияет на её плаценту. Об этом говорится в журнале Environment International.

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Новое исследование проводилось под руководством Сержа Макгроу, доцента UdeM и научного сотрудника детской больницы при университете CHU Sainte-Justine. Используя модель мышей, хорошо приспособленную к воздействию алкоголя, команда специалистов обнаружила значительные молекулярные изменения в плаценте после употребления спиртного. В том числе происходили экспрессия многочисленных генов и метилирование ДНК.

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Плацента играет ключевую роль в развитии и здоровье плода. Поэтому изменения, происходящие в ней, могут иметь серьёзные последствия для здоровья будущего ребёнка, отмечают учёные UdeM.

Интересно, что эпигенетическое воздействие воздействия алкоголя различалось в зависимости от пола эмбриона. У эмбрионов мужского пола регуляция генов, связанных с ростом, была затронута сильнее. Это значит, что они больше склонны к задержке роста после воздействия алкоголя.

У эмбрионов женского пола были в основном затронуты гены, участвующие в метаболизме серотонина. Этот нейромедиатор имеет важное значение для развития и функционирования мозга. При нарушении этого сигнального пути у плода могут возникнуть морфологические дефекты в мозге, которые наблюдались в мышиной модели.

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