Врачи рассказали, могут ли двойняшки иметь двух отцов

Рождение двойни без помощи ЭКО — событие довольно редкое. По статистике ВОЗ, такое случается лишь в одной из 80 беременностей. Тройни ещё реже — по одной на 8 тысяч! Какие факторы влияют на зачатие близнецов, «Клопс» узнал у врачей акушеров-гинекологов.

В народе близнецами принято считать детей, которые как две капли воды похожи друг на друга. А двойняшками — тех, кто имеет разные внешние черты.

«При многоплодной беременности малыши делятся на две категории: монозиготные близнецы и дизиготные», — объяснила акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Любовь Ефремова.

В первом случае один сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку, которая в дальнейшем раздваивается. Таким образом, зарождаются генетически идентичные дети, внешне очень похожие друг друга.

Дизиготные близнецы развиваются из разных яйцеклеток, оплодотворённых разными сперматозоидами. Тогда малыши имеют разную внешность и могут быть разнополыми.

Что влияет на появление двойни

У здоровой женщины каждый месяц происходит овуляция: одна яйцеклетка растёт и выходит из одного яичника. Но бывают случаи, когда могут овулировать сразу две яйцеклетки — как из разных, так и из одного яичника, отметила акушер-гинеколог Юлия Ляшкевич.

Если в роду уже есть двойняшки (близнецы), у женщины имеется генетическая предрасположенность к этому. Кроме того, вероятность, что одновременно созреют две яйцеклетки, повышается после отмены гормональных контрацептивов или при применении гормональной стимуляции. Такой метод считается вспомогательным для естественного зачатия.

«По статистике, чем выше возраст матери, тем больше вероятность, что беременность будет многоплодной», — прокомментировала Ляшкевич.

Во многом всё, конечно, зависит от наследственного фактора. Чем старше женщина, тем шансы на зачатие в целом снижаются, поделилась своим мнением врач Ефремова.

Могут ли двойняшки иметь разных отцов

Теоретически — да, обратила внимание Ефремова. Например, если у женщины была половая связь с двумя мужчинами с разницей в несколько часов, при этом у неё овулировали две яйцеклетки.

«Для оплодотворения каждой нужно по одному сперматозоиду. И неважно, чьи они будут», — добавила Ляшкевич.

Частота рождения близнецов в среднем составляет 10,6 случаев на 1 000 родов. Наибольшее количество многоплодных беременностей фиксируется в Африке, а наименьшее — в азиатских странах. Причины рождения близнецов до конца ещё не изучены, подытожила репродуктолог Ефремова.