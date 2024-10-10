В России разрабатывают биоразлагаемые импланты

Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разрабатывают материалы для биоразлагаемых имплантов, срок выведения которых из организма можно задавать при создании материала. Об этом сообщил президент научного центра Михаил Ковальчук.

"[Ученые Курчатовского института] разрабатывают <…> материалы для регенеративной медицины. Это самые разные биоразлагаемые импланты из полисахаридов, которые вставляются вместо титана и со временем растворяются", - сказал Ковальчук, выступая с открытой лекцией на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2024.

Он отметил, что важной особенностью материалов является возможность задавать точные сроки их растворения в организме.