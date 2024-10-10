Большое интервью с врачом о разновидностях крови и донорстве

Кровь — жидкая основа нашего тела, именно она переносит питательные вещества и кислород в организме, очищает его от токсинов и защищает от инфекций. Какая кровь для переливания самая редкая в России, сколько можно ее хранить и применяется ли сегодня искусственная голубая кровь, разработанная в СССР, — в интервью «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

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— Кровь — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Какие функции она выполняет?

— Прежде всего, она служит транспортом кислорода. Когда мы дышим, воздух попадает в легкие, но оттуда кислород должен добраться до всех тканей. Эту функцию выполняют эритроциты — красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин, который связывает кислород из легких и транспортирует его к клеткам. Углекислый газ, образующийся в процессе клеточного метаболизма, таким же образом выносится обратно в легкие.

Вторая функция крови — иммунная. В крови содержатся специальные иммунные клетки, например, лейкоциты, которые атакуют и уничтожают патогенные микроорганизмы, защищая организм. Третья — защитная. Как я уже упоминал, кровь должна быть жидкой для свободного перемещения по организму. Однако, если вы порежете палец, она должна быстро образовать пробку и остановить кровотечение. Для этого в нашей крови существует специальная система, которая тонко регулирует ее консистенцию.

Четвертая — питание. Организм потребляет множество различных веществ, которые должны попасть во все ткани организма, и кровь играет в этом ключевую роль. Существуют специальные механизмы, обеспечивающие проникновение питательных веществ из желудочно-кишечного тракта в кровь и их транспортировку по всему организму. Также кровь удаляет шлаки — продукты жизнедеятельности, образующиеся в клетках и тканях, которые должны выводиться из организма. Кровь собирает их и доставляет в специальные места, где они могут быть аккумулированы, такие как печень, почки или кишечник. Отработанные молекулы выводятся наружу.

— Какая группа крови для переливания самая редкая в России?

— Группа крови — это генетический признак, который может различаться в зависимости от национальности человека. Например, самая распространенная группа крови в Европе может отличаться от такой же в других частях света. Если говорить о России, то самой распространенной группой крови в европейской части страны является вторая группа крови, а в закавказских республиках чаще всего встречается третья группа крови. Самая редкая группа крови — четвертая отрицательная.

— Почему четвертая группа крови встречается реже всего?

— Это связано с генетическими характеристиками. Люди с этой группой крови реже встречались среди наших предков, а поскольку группа крови наследуется, то она реже встречается и среди ныне живущих людей. Просто так сложилась генетическая карта нашей планеты.

— А какая группа крови наиболее востребована?

— Чаще всего нужны первая, вторая, а также нулевая группы крови. Первая и вторая — самые распространенные, поэтому они и нужны чаще всего. Нулевая группа крови может быть перелита любому человеку.

Группа крови — это важная проблема для врачей. Доноров может быть достаточно много, но на станцию переливания могут прийти люди с первой группой крови, а в больницу — со второй. Из-за этого могут возникнуть проблемы с поиском нужной крови. Однако, если говорить о статистике, то чаще всего у больных востребована та же группа крови, которая наиболее распространена в регионе.

Чтобы донорской крови хватало всем, очень важно развивать донорское движение. А для тех, кто по каким-то причинам не готов или не может сдать кровь, есть путь просветительства, ведь информирование — первый шаг к действию. Для таких целей создаются специальные инициативы, например, недавно запущен проект «+Я».

— Какая кровь считается самой дорогой?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Кровь не имеет цены, каждый гражданин России имеет право на бесплатную кровь. Себестоимость заготовки крови всегда одинакова, независимо от ее группы. Цена производства не меняется, и это касается как редких, так и частых групп крови.

Если говорить о «дорогой» в кавычках, то можно упомянуть редкие группы крови. Их сложнее найти, и на поиски донора может потребоваться больше времени. Это четвертая отрицательная группа, также довольно ценной считается кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Ее уникальность заключается в том, что она может быть использована для лечения любого пациента, с некоторыми исключениями. Эта кровь как бы обезличена, и поэтому она особенно востребована в экстренных случаях.

— Сколько стоит заготовка крови?

— Единой стоимости заготовки донорской крови нет: она варьируется от региона к региону. Расчет производится с учетом многих параметров — размер фонда оплаты труда (ФОТ), стоимость закупки оборудования и т. д. На каждой станции переливания крови устанавливается своя себестоимость заготовки, но для пациента донорская кровь всегда будет бесплатной.

— Каковы максимальные и минимальные сроки хранения крови?

— Кровь обновляется очень быстро, и именно это делает ее хранение непродолжительным. Если мы возьмем обычную кровь, то сможем хранить ее максимум пять дней. Это может быть проблемой, если доноры приходят в понедельник, а пациент поступает на выходных. В таких случаях сданная и уже проверенная на вирусы и бактерии кровь может оказаться невостребованной.

Но можно этот срок увеличить. Благодаря специальным производственным процедурам кровь можно разделить на основные компоненты: эритроциты (клетки, которые переносят кислород), тромбоциты (элементы крови, которые отвечают за свертывание), лейкоциты (клетки иммунитета) и плазму.

Представьте себе ситуацию: в больнице лежат три пациента. У одного из них мало эритроцитов, и ему нужно перелить только их. Остальные компоненты его крови в норме. На соседней кровати лежит пациент с низким уровнем белка в крови, которому требуется только плазма. Если разделить донорскую кровь на составные части, то из одной порции, полученной от одного донора, можно одновременно лечить трех больных с тремя разными заболеваниями.

— А на сколько это позволило увеличить сроки хранения крови?

— Начнем с того, что каждая составная часть крови хранится по-разному. Например, эритроциты, выделенные из цельной крови, могут храниться до 49 дней, то есть почти два месяца.

Человеческая плазма, выделенная из донорской крови и замороженная в морозилке, может храниться 36 месяцев. Это, пожалуй, самый долгохранимый компонент крови. Самый короткоживущий компонент — это человеческие тромбоциты. Они «живут» всего 5-7 дней.

— Как быстро можно использовать донорскую кровь после ее забора?

— Сразу использовать донорскую кровь нельзя. Чтобы ее применить, мы должны быть абсолютно уверены, что она не принесет вреда. Для этого человеческая кровь проходит минимум четыре этапа тестирования, что занимает не менее 12 часов. Поэтому в экстренных случаях кровь, полученная утром от донора, может быть использована только поздно вечером.

Во-первых, кровь будет обследована на четыре основные инфекции: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит В, гепатит С и сифилис. В нашей стране для большей уверенности при тестировании используются две абсолютно разные методики. Во-вторых, нужно определить маркеры, которые делают человеческую кровь уникальной. И, наконец, необходимо провести контрольные исследования, которые позволят убедиться, что в процессе производства не были нарушены никакие этапы хранения и перевозки. Если кровь не прошла это исследование, она подлежит утилизации.

— Какое новое оборудование используется для перевозки и хранения крови?

— Оборудование никак не поменялось — это все тот же холодильник и автомобиль. Но холодильники у нас необычные — они поддерживают определенную температуру, которая отслеживается специальными датчиками на протяжении всего путешествия пакета с кровью. И если температурный режим нарушается, то мы эту кровь не используем.

Причем, каждый из компонентов крови должен храниться при определенной температуре. Например, плазма хранится при температуре минус 25 градусов, а эритроциты — красные кровяные клетки — при температуре от +4 до +6 градусов. Если мы будем хранить их при другой температуре, они могут испортиться.

— Известно ли, какой процент крови портится?

— Менее 1%, но мы стараемся терять крови еще меньше. В нашей стране существует система безвозмездной передачи крови, когда лечебные учреждения могут обмениваться своими запасами в случае необходимости.

— Почему человеку с первой группой крови нельзя перелить кровь, например, третьей группы?

— Группа крови — это определенный набор уникальных маркеров, которые находятся на поверхности клеток. Эти маркеры распознаются иммунной системой человека как свои или чужие. Если мы будем переливать клетки с чужими маркерами, они будут распознаны иммунной системой и уничтожены. Это может привести к гибели.

— То есть у человека просто возникнет аллергия на чужую кровь?

— Аллергия может возникнуть и при переливании правильной группы крови. Это одно из осложнений, которое встречается у 5% пациентов. Помимо аллергии, существуют и другие осложнения. К таким осложнениям относятся так называемые фебрильные реакции, сопровождающиеся повышением температуры. Это связано с тем, что кровь — это живая субстанция, содержащая живые клетки, которые, естественно, не могут жить вечно. В процессе хранения часть этих клеток погибает, что является нормальным явлением. В процессе их гибели будут выделяться токсические продукты. Когда таких продуктов накопится достаточно много, переливание крови может вызвать побочную реакцию. Для снижения температуры вводят антипиретик, и переливание продолжается.

— Какие лекарственные средства производятся на основе человеческой крови?

— Как мы уже упоминали ранее, человеческая кровь — это сложная, многофункциональная ткань. С развитием медицины было обнаружено, что некоторые заболевания возникают из-за отсутствия одной или нескольких функций в крови. Их лечат переливанием крови, но более эффективным оказалось выделение недостающего компонента, его очистка и концентрация для использования в лечении различных заболеваний.

К таким заболеваниям относятся болезни свертывающей системы крови. Например, это гемофилия, при которой кровь не сворачивается, и любая травма приводит к длительному, потенциально смертельному кровотечению. Чтобы такие люди могли жить полноценной жизнью, им необходимо регулярно получать недостающий фактор свертывания. Этот фактор может быть выделен из донорской крови, очищен и превращен в лекарство.

— Что еще выделяют из крови для лечения?

— Из крови выделяется альбумин — основной транспортный белок, который отвечает за перенос питательных веществ и лекарственных средств в организме человека. Нехватка этого белка наблюдается при различных проблемах с печенью и почками. Вследствие повреждения почек нарушается основной фильтрационный барьер для альбуминов, и они выводятся из организма с мочой. В результате уровень белка в крови снижается.

Еще один важный компонент — иммуноглобулины — одна из основных составляющих частей иммунитета. Существуют болезни, при которых они не вырабатываются — врожденные иммунодефициты. Это генетические заболевания, которые делают пациентов очень чувствительными к любым инфекциям, вызывающим у них тяжелые заболевания и даже гибель. Чтобы избежать этого, они должны регулярно получать заместительную терапию донорским иммуноглобулином.

В тех случаях, когда человек плохо переносит переливание донорской крови, существуют специальные производственные механизмы, которые делают кровь безопасной. Например, существуют технологии, позволяющие очистить кровь от посторонних белков, что предотвращает аллергические реакции на эту кровь. Если человеку, который знает о своей аллергии, нужно переливание крови, то для него готовится специальная кровь.

— Как происходит очищение крови при интоксикациях, если организм с этим не справился самостоятельно?

— В нашем организме есть белок, называемый альбумином. Он обволакивает токсические веществ и переносит их к печени или почкам, где они перерабатываются и выводятся из организма. Однако у некоторых людей эта функция может быть нарушена. Например, при тяжелых ожогах альбумина в крови становится меньше, и токсические вещества не могут быть выведены из организма. В таких случаях может помочь переливание альбумина, выделенного из человеческой крови.

В других ситуациях, когда печень или почки не могут нормально функционировать, существуют специальные медицинские аппараты, которые очищают кровь вне тела с помощью специальных фильтров и сорбентов. Это называется методом экстракорпоральной детоксикации.

— Используют ли сегодня искусственную голубую кровь, разработанную в СССР, перфторан?

— К сожалению, перфторан практически не применяется.

Перфторан — это лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода, поэтому он не нашел широкого применения. Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови.

Поэтому искусственная кровь остается интересной научной разработкой, которая указывает пути для дальнейших исследований по поиску синтетических аналогов. Но пока не было создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови.

— Какие российские разработки для усовершенствования процесса донации и хранения крови ведутся в России?

— Сегодня отечественная медицина сосредоточена скорее на импортозамещении существующих разработок, чем на создании чего-то нового. Например, большинство аппаратов аутотрансфузии крови — иностранного производства. Их привозили из Италии, Франции, Германии и США, а сегодня мы заменяем их российскими аналогами, которые ничуть не уступают по своему функционалу.

Кроме того, в процессе донации и хранения донорской крови важны одноразовые изделия из медицинского пластика. Его основными поставщиками раньше были французские, китайские, польские и американские компании. Сегодня российские производители взяли на себя эту роль. А в прошлом году в Томске разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они удаляют лейкоциты из донорской крови. Это обязательная процедура, которая снижает риск нежелательных иммунных реакций. Разработка ученых из Томска уже доказала свою эффективность по сравнению с существующими зарубежными аналогами.