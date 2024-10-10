Ученые предупредили, что ждет переболевших COVID-19 в будущем

У людей, перенесших заражение коронавирусной инфекцией, существенно повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность инсульта и инфаркта в долгосрочной перспективе увеличивается в два раза, пишет Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (АТVВ) со ссылкой на исследование ученых из Кливлендской клиники и Университета Южной Калифорнии. Отмечается, что в научной работе сравнивались показатели тех, кто излечился от болезни, и тех, кто смог ее избежать.

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В течение нескольких лет наблюдали за состоянием здоровья испытуемых, в эксперименте приняли участие более 200 тысяч человек. Было установлено, что у людей, которые перенесли COVID-19, в течение трех лет после этого наблюдались повышенные риски инсульта.

Кроме того, опасность появления других тяжелых осложнений наблюдалась и у тех, кто был госпитализирован с инфекцией. Одним из главных факторов, влияющих на это, стала история болезни — риски значительно росли, если у пациента уже были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что симптомами штамма COVID-19 FLiRT, ставшего сейчас самым распространенным, как и при других вариациях вируса, стали повышенная температура и кашель. По его словам, симптомы этого штамма схожи с симптомами ОРВИ, поэтому их легко спутать.