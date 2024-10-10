Китайские ученые объявили, что вылечили диабет первого типа

Заметили, в заголовке нет вопросительного знака. Значит, действительно наступил конец сладкой жизни? Ушла страшная беда, которая веками сопровождает нас. К тому же, будучи именно бедой, нередко смертельной, она именуется именно сладкой. Бывает и такое, когда речь о сахарном диабете.

© Российская Газета

Это когда клетки в организме человека перестают усваивать глюкозу. А без нее, глюкозы, эти самые клетки жить не могут. По той простой причине, что глюкоза дает энергию всем жизненным процессам. Грубо говоря: нет глюкозы в клетках - нет жизни. К тому же этот самый диабет еще бывает разных типов. Чаще всего 1-го и 2-го. Какой лучше? Какой хуже? Оба хуже. Ни с тем, ни с другим жизнь совсем не сладкая. Оба типа, утверждает мой сегодняшний собеседник, эндокринолог Марина Хлопина, которая в практической эндокринологии более 30 лет, вызывают множество тяжелых осложнений. Порой не совместимых с жизнью.

Марина Михайловна! Диабетиков становится больше или меньше?

Марина Хлопина: Однозначно больше. Причем с каждым годом. И такой рост опережает темпы прогнозирования. Почему? Попытки ответить на этот вопрос существуют давным-давно. И чем дальше, тем больше. Темпы жизни, вопросы питания, окружающая среда, различные инфекции, в том числе и новые, тот же ковид. Еще малоподвижный образ жизни, вредные привычки, бесконечные стрессы. А еще - причем это почти что главное - увеличение продолжительности жизни, когда такой положительный фактор оборачивается ростом ряда хронических заболеваний. Того же диабета. Эксперты считают сахарный диабет возраст-ассоциированным заболеванием.

А вот с точки зрения тибетской медицины, сахарный диабет - даже не болезнь, а нарушение гармонии между организмом и окружающей средой. Как считают тибетские медики, он не возникает вдруг. Это результат долго накапливаемых организмом функциональных нарушений вследствие нервных стрессов и отрицательных эмоций, неправильного питания и пренебрежения здоровым образом жизни, которые со временем приводят к органическим поражениям.

Тут уместны данные статистики, приведенные Международной федерацией диабета. Скажем, в 2021 году 537 млн человек - 10% всех людей в возрасте 20-79 лет в мире - страдали диабетом. Ожидается, что к 2030 году это число увеличится до 643 млн, а к 2045 году - до 783 млн. Более того, у 240 млн диабет в настоящее время не диагностирован.

Что значит не диагностирован? Вот к вам обращается пациент. Просто потому, что вдруг сильно похудел. Или, как часто говорят, "нет сил". Как правило, он уже был у нескольких специалистов, а вес продолжает терять. Вот и решил прийти к эндокринологу.

Марина Хлопина: Хорошо, что решил. Начинаем обследовать. И - оказывается, у человека диабет. Причем нередко уже в такой форме, что требуется ежедневное введение инсулина. То есть первый тип диабета, когда в организме погибают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. И значит пожизненно, несколько раз в день - зависит от конкретного состояния - надо вводить инсулин. Но и это еще не все. Нередко даже при наличии и доступности самого лучшего инсулина (увы, он не всегда на должной высоте) перестают нормально функционировать мелкие сосуды. А если это касается глаз и почек, то не исключена потеря зрения, необходимость гемодиализа. Идет заметное снижение качества жизни.

О такой ситуации знаю из собственной жизни. Благополучная семья, ни у кого никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Андрею чуть больше 30 лет. Красив, необыкновенной доброты, успешный врач-стоматолог. Всегда элегантен, остроумен, душа компании. И вдруг... Сахарный диабет первого типа. Достаем лучшие инсулины. Было такое время в нашей стране, когда это было проблемой. Он никак не мог смириться со своим диагнозом. Тот же инсулин не всегда вовремя вводил. Возникали различные осложнения. Нередко попадал на гемодиализ. А потом... Никогда не забуду, как он руками искал давно привычную кнопку включения света. Терял зрение, утрачивал возможность лечить пациентов. А еще потом... Об этом вспоминать особенно горько, но ситуация нередкая: в поиске спасения он поверил в возможность "народных целителей": полный отказ от инсулина, отказ от гемодиализа и... мучительная смерть. Ему не было и 40 лет. И сын еще только в начальной школе.

Женщина стала первым человеком, которого лечили с помощью клеток, извлеченных из ее собственного тела.

Потому даже в наше более чем рациональное, такое цифровое время с таким вездесущим искусственным интеллектом не уходит жажда (именно это слово здесь уместно) чуда спасения от диабета. И... Оно пришло?

Марина Хлопина: Впервые в истории китайские ученые вылечили диабет 1-го типа, когда инсулин у человека вообще не вырабатывается. С помощью перепрограммированных стволовых клеток организм 25-летней женщины за 75 дней научился вырабатывать инсулин и она полностью выздоровела. Сообщается, что молодая женщина стала первым человеком, которого лечили с помощью клеток, извлеченных из ее собственного тела - аллогенной трансплантации. Врачи вводили эти клетки в ее брюшные мышцы. Большинство "трансплантатов-островков" вводят в печень. После введения перепрограммированных клеток количество необходимого пациентке инсулина снижалось, пока она не достигла полной независимости от инсулина на 75-й день. После этого она оставалась независимой от инсулина в течение периода наблюдения в один год.

А не так давно авторитетный журнал Cell сообщил, что в Китае с помощью этой же технологии перепрограммирования клеток излечили мужчину и от диабета 2-го типа. Ему в 2021 году провели трансплантацию стволовых клеток, с тех пор он не принимает лекарств, которые служат для контроля уровня сахара. Испытания продолжаются - теперь экспериментальное лечение получит группа до 20 человек.

Сенсация? Безусловно! Прорыв? Безусловно! Завтра в эндокринном подразделении, которое вы курируете, появятся незанятые койки?

Марина Хлопина: Результаты, безусловно, впечатляющие. Но все же для того, чтобы говорить о полном излечении при сахарном диабете 1-го типа, необходимо больше времени. Наблюдение в течение одного года - недостаточно для такой сложной патологии. Сахарный диабет 1-го типа - заболевание аутоиммунное. Значит, сам организм по каким-то причинам атакует свои клетки, вырабатывающие инсулин. И тогда возникают аутоиммунные воспаления, в результате которых эти клетки погибают. Причем процесс может длиться несколько лет. Поэтому пересаженные "обновленные" клетки могут также подвергнуться аутоагрессии. Значит, и в данном случае нужно время.

Что касается судьбы пациентов с диабетом 2-го типа, то тут картина несколько иная. Поскольку клетки, вырабатывающие инсулин, не подвергаются аутоагрессии, то вероятность работы пересаженных клеток может быть заметно большей. Но и в этом случае для окончательных выводов требуется время. Будем надеяться, что оно работает на нас.

А сама надежда помогает жить.

© Российская Газета

Есть ли долгожители с сахарным диабетом?

Диабет стар и загадочен. Почему он у одних возникает, а других минует? Одни нарушают все режимы в поведении, питании, во всем образе жизни. Другие их строжайше соблюдают, а диабет обнаруживается именно у них. Пока загадка.

Но среди "сладких страдальцев" все-таки есть свои долгожители. Да, их очень немного и, думается, именно потому выпущена медаль Джослина.

Когда-то знаменитый исследователь доктор Эллиот Проктор Джослин создал один из самых ныне известных в мире центров по лечению сахарного диабета. В 1948 году этот центр учредил медаль, которая первоначально вручалась прожившим с диабетом больше 25 лет. В 1970 году, когда число таких людей в мире стало большим, руководство Джослинского диабетического центра учредило новую медаль - для проживших с диабетом 50 лет. С тех пор уже свыше 4 тыс. человек из разных стран получили такие медали. Она так и называется - медаль Джослина.

Каких-то льгот эта награда не дает. Медаль - символ триумфа пациента и медицины над заболеванием, дань уважения людям, которые смогли прожить с диабетом в самые сложные времена. Среди награжденных - уроженцы Австралии, Бразилии, Канады, Великобритании, Венгрии, Японии, Нидерландов, Пакистана, Филиппин, Испании, Швеции. И - России. В 1996 году Джослинский центр учредил новую номинацию - медаль за 75 лет жизни с диабетом. Ее удостоены 65 человек. А в 2013 году была учреждена награда за 80 лет жизни с диабетом. Она пока присвоена лишь одному человеку.