Новое исследование показало, что употребление яиц помогает защититься от снижения когнитивных функций и деменции. В том случае, если съедать одно яйцо в день, передает Pronews.gr со ссылкой на научный журнал Nutrients.

"Это безопасный способ получить необходимые питательные вещества из продукта. В частности, холин, который играет роль в синтезе нейротрансмиттеров, важных для памяти и обучения, а также витамины группы B, помогающие поддерживать функции мозга", - отметили исследователи.

Работа также показала, что те, кто ел в день более двух яиц, уже имели более высокий риск развития деменции. По сравнению с добровольцами, которые съедали одно яйцо в сутки или вообще отказались от продукта.

"Повышенный риск может быть связан с высоким содержанием холестерина в яйцах", - предположили ученые, подчеркнув, что умеренность - один из основных принципов здорового питания.

Исследователи добавили, что холин также содержится в брокколи, лососе, печени, поэтому стоит разнообразить рацион этими продуктами.

Исследователи дали рекомендацию ограничить себя в ежедневном употреблении яиц, если есть заболевания, связанные с высоким холестерином.

Здоровым людям продукт в умеренном количестве пойдет на пользу, еще раз подчеркнули медики, добавив, что яйца также могут быть обогащены жирными кислотами омега-3 и содержат антиоксиданты, поддерживающие зрение.