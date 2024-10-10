Ученые нашли способ ускорить заживление хирургических разрезов

Китайские ученые из Университета Дунхуа в Шанхае обнаружили, что использование электризованных нитей ускоряет процесс заживления послеоперационных швов у крыс. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

© Газета.Ru

Предыдущие эксперименты показали, что слабый электрический ток способствует регенерации тканей. Однако для этого требуется подключение хирургического шва к внешнему источнику питания.

В новой работе команда разработала нити из биоразлагаемых полимеров и магния, которые без вреда усваиваются организмом. Когда мышцы и другие ткани вокруг места хирургического вмешательства двигаются, средний слой шва трется о внешнее покрытие, перенося электроны. Возникшее электричество стимулирует затягивание разреза.

В ходе лабораторных опытов выяснилось, что магниевые нити способны генерировать 2,3 вольта при нормальной активности.

При использовании с живой тканью было обнаружено, что метод ускоряет заживление на 50% по сравнению с неэлектрифицированными швами. Кроме того, электроток снизил уровень бактерий в месте разреза даже без использования дезинфицирующих средств.

В дальнейшем ученые намерены испытать свою разработку на более крупных животных, а затем опробовать ее на людях.