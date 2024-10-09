Ученые выявили новые гены, связанные с деменцией

Группа ученых из Центра старения Сандерса-Брауна при Университете Кентукки обнаружила четыре новых генетических локуса, связанных с развитием деменции. Это открытие поможет лучше понять генетические факторы, влияющие на различные патологии мозга, связанные с этим заболеванием.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, основано на данных почти 8 000 участников, чьи мозговые патологии были изучены после их смерти. Руководитель проекта, профессор Дэвид Фардо, отметил, что работа велась с использованием новаторских методов, которые позволяют более точно выявлять гены, связанные с отложениями амилоидов в сосудах мозга.

Амилоид — белок, накопление которого связано с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Это открытие, по мнению ученых, может помочь в разработке более точных методов диагностики и лечения. Они надеются, что более глубокое понимание генетических рисков в будущем приведет к созданию персонализированных терапевтических подходов, нацеленных на предотвращение и лечение этих болезней.