ИИ открыл более 160 000 новых видов вирусов

Искусственный интеллект (ИИ) помог открыть 161 979 новых видов РНК-вирусов, что значительно расширяет наши знания о вирусах, обитающих на Земле. Это исследование, проведенное международной командой ученых и опубликованное в журнале Cell, стало крупнейшей публикацией о новых вирусах за всю историю.

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По словам профессора Эдвардса Холмса из университета Сиднея, это открытие дает возможность заглянуть в скрытую часть жизни на Земле, демонстрируя удивительное биоразнообразие. Новые вирусы были обнаружены в самых экстремальных условиях, таких как атмосфера, горячие источники и гидротермальные источники. Для их выявления использовался алгоритм глубокого обучения LucaProt, который анализировал огромные объемы генетических данных.

Соавторы исследования отметили, что применение ИИ позволяет существенно упростить процесс открытия вирусов, который ранее был долгим и трудоемким. В будущем ученые планируют использовать эту модель для дальнейшего изучения вирусного мира и других микроорганизмов.