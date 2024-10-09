Кофе оказался полезен для сосудов

По данным исследования, опубликованного в журнале Rheumatology, потребление кофеина может положительно сказаться на здоровье сердца. Сосудистые заболевания, такие как инфаркт и инсульт, являются одними из ведущих причин смерти среди населения. Особенно высокий риск наблюдается у пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями, такими как волчанка и ревматоидный артрит.

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Ученые из Университета Сапиенца в Риме выяснили, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и какао, способствует улучшению состояния эндотелиальных клеток-предшественников — клеток, участвующих в восстановлении внутренней оболочки сосудов. Это открытие позволяет предположить, что пациенты могут улучшить сосудистое здоровье, наслаждаясь любимыми напитками.

В ходе исследования 31 пациент с волчанкой заполнил семидневный опросник о питании. Результаты показали, что те, кто употреблял кофеин, имели лучшее состояние сосудов. Ведущий автор исследования Фульвия Чеккарелли отметила, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты и оценить влияние кофе на течение болезни.

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