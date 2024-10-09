ИИ в здравоохранении: ученые предупредили о риске повторения ошибок

По мере того как искусственный интеллект (ИИ) начинает преобразовывать систему здравоохранения, новый анализ подчеркнул потенциальные риски следования устаревшим схемам. В исследовании, опубликованном в журнале Social Science & Medicine, Лусия Витале из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Лия Шиптон из Университета Британской Колумбии утверждают, что ИИ-инструменты могут усугубить «системные проблемы здравоохранения».

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Они предупреждают, что, несмотря на потенциал ИИ в управлении цепочками поставок, мониторинге заболеваний и улучшении диагностики, он может не решить «глубинные социальные проблемы», такие как доступ к здоровым условиям жизни.

Витале и Шиптон утверждают, что развитие ИИ мотивировано прибылью, часто на благо стран с высоким доходом, в то время как бедные регионы сталкиваются с эксплуатацией через извлечение данных и испытания технологий. Без усиления регулирования ИИ рискует «усилить существующие неравенства в глобальных системах здравоохранения».

Тем не менее, ученые также видят возможности для улучшения ИИ в здравоохранении за счет заполнения дефицита кадров и оптимизации распределения ресурсов.