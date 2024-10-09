Названа частота развития артериальной гипертензии у женщин после родов

Порядка 18% женщин с нормальным давлением в течение беременности сталкиваются с гипертензией в период полугода после родов. Более высокому риску подвержены женщины с индексом массы тела от 30 кг/м2 и выше.

© unsplash

Частоту развития артериальной гипертензии у женщин после родов проанализировали ученые из Йельской школы медицины. Результаты показали, что почти у каждой пятой пациентки (18%), у которой во время беременности и сразу после родов сохранялось нормальное артериальное давление, через шесть месяцев после родов отмечалось повышение артериального давления, – передает Медвестник.

У 8,2% женщин развивалась гипертензия 1 и 2 стадий, которую не удалось отследить при помощи действующих стратегий мониторинга послеродового артериального давления. У пациенток с индексом массы тела от 30 кг/м2 и выше после беременности вероятность появления гипертензии 1 и 2 стадий в позднем послеродовом периоде оказалась выше на 81%.

Такие результаты, считают ученые, говорят о необходимости оптимизации преемственности оказания медпомощи между акушерами-гинекологами и первичным звеном здравоохранения.