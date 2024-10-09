Ученые разработали материалы для прижигания опухолей и заживления язв

Команда уральских физиков, химиков и медиков разработала технологию получения магнитных жидкостей с биосовместимыми наночастицами. Это перспективный материал для медицинских манипуляций - выявления и разрушения опухолей, заживления язв и лечения тромбоза.

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На магнитные наночастицы исследователи обратили внимание потому, что они удобны для адресной доставки к определенным органам.

"Наши коллеги химики и медики работают с феррогелями, которые имитируют живую ткань. Для их синтеза сначала получают магнитную жидкость, - рассказывает соавтор, профессор-исследователь кафедры магнетизма и магнитных материалов УрФУ Галина Курляндская. - Феррогель можно использовать как "пластырь" при язве желудка: его нужно доставить в нужное место и закрепить там. Сделать это можно благодаря наличию в его составе частиц, движение которых управляется магнитным полем".

Подобные наработки в мире есть. Но отечественной науке нужны собственные технологии аттестации магнитных наноматериалов для биомедицины - в свете импортозамещения и санкций это немаловажная задача.

В работе ученые использовали магнитные наночастицы оксида железа, маггемита - доступные по цене материалы с высокой степенью биосовместимости. В УрФУ синтезировали суспензию и исследовали взаимодействие наночастиц с костномозговыми клетками человека.

"Дело в том, что как только частицы попадают в кровь, их тут же атакуют и деактивируют макрофаги, а в клетках наночастицы не воспринимаются инородным телом и их можно доставить к месту локальной терапии", - пояснила Курляндская.

© Российская Газета

Какова область применения наночастиц? При тромбозе их связывают с лекарством, а затем доставляют прямо в область тромба для лечения и уменьшения побочных эффектов. С их помощью можно деактивировать злокачественные опухоли за счет локального нагрева. И так далее.