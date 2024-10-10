Диетолог назвала красное мясо самым вредным для здоровья диабетиков

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала о вреде красного мяса для здоровья диабетиков.

По словам Диановой, в 2023 году в США было завершено исследование, подтвердившее тесную связь сахарного диабета и употребления красного мяса. Вред заключается в том, что насыщенные жиры, гемовое железо, а также химические консерванты, используемые при заготовке красного мяса, провоцируют воспаление и окислительный стресс. В результате происходит накопление висцерального жира, запускается ожирение, инсулинорезистентность, что приводит к развитию сахарного диабета.

«Вывод сделан на основе анализа анкет 216 тысяч участников исследования, которое проводилось в течение 36 лет. За это время заболевание диагностировали у 22 тысяч человек. Выяснилось, что участники со значительным потреблением красного мяса имели на 62% выше риск развития сахарного диабета. А замена всего лишь одной порции мяса на растительный белок из орехов и бобовых снижала риск сахарного диабета на 30%», — объяснила диетолог.

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