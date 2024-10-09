В каком возрасте еще не поздно бросить курить

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что отказ от курения в любом возрасте дает преимущества для здоровья и продлевает жизнь. Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

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Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химикатов, которые наносят вред почти всем органам тела и связаны с многочисленными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких.

Специалисты измерили влияние курения на продолжительность жизни у людей в возрасте от 35 до 75 лет с интервалом в 10 лет.

Исследователи использовали относительные риски смертности по всем причинам, связанные с курением, для построения таблиц продолжительности жизни, которые показывают преимущества отказа от курения в разном возрасте.

По сравнению с людьми, которые никогда не курили, курильщики в возрасте 35, 45, 55, 65 или 75 лет, потеряют в среднем 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно, если продолжат курить до конца своей жизни.

Однако, если они бросят курить в каждом из этих возрастов, они избегут средней потери 8,0, 5,6, 3,4, 1,7 и 0,7 года соответственно.

Результаты показали, что почти 10% людей, которые перестают курить в возрасте 65 лет, продлевают жизнь как минимум на восемь лет по сравнению с теми, кто этого не делает.

Шансы продлить жизнь хотя бы на один год среди тех, кто отказался от табака в возрасте 65 лет, составляют 23,4% и 14,2% в возрасте 75 лет, отметили ученые.

Кроме того, 8% тех, кто бросает курить к 75 годам, продлевают жизнь как минимум на четыре года по сравнению с теми, кто продолжает курить.