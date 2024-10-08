В шампунях нашли вещества, нарушающие сердечный ритм

Ученые из Университета Цинциннати установили, что экологические фенолы, входящие в состав шампуней и пластиковой посуды, могут менять электрическую активность сердца и нарушать его ритм. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health.

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Исследователи использовали данные когорты Fernald Community, в которую вошли почти 10 тысяч человек, проживавших вблизи бывшего завода по переработке урана Министерства энергетики США в Ферналде, недалеко от Цинциннати. Большая часть группы не подвергалась воздействию урана, выходящему за рамки радиации, получаемой населением США в целом.

Ученые собрали данные о электрической активности сердец участников с помощью ЭКГ. Также у испытуемых были взяты образцы мочи для оценки концентрации фенолов окружающей среды в организме. Природные фенолы присутствуют во многих повседневных потребительских товарах, выступая в качестве консервантов в фабричных продуктах, парабенов в шампунях и исходного вещества в пластиковой посуде. Следовательно, люди постоянно подвергаются воздействию этих химических веществ.

Результаты показали, что интенсивное воздействие некоторых экологических фенолов было связано с изменением электрической активности сердца. В частности, ученые обнаружили, что BPA, BPF и BPA+F задерживали передачу электрических сигналов от предсердий в верхней части сердца к желудочкам у женщин.

Также было обнаружено, что воздействие триклокарбана (антибактериального химического вещества в средствах личной гигиены) приводило к увеличению интервала QT. Это означало, что электрической системе сердца требовалось слишком много времени для перезарядки. Такая ситуация чревата нарушением сердечного ритма.

Исследователи отметили, что типичные уровни воздействия фенолов не опасны для большинства людей. Однако измененная электрическая активность сердца может усугубить существующие заболевания или аритмии.