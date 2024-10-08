Российские ученые обнаружили устойчивый к антибиотикам белок

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), выделили белок, который, по их предположениям, может быть связан с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Это открытие может стать шагом к созданию нового антибиотика, который будет эффективен против устойчивых штаммов. Исследования были опубликованы в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.

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Массовое использование антибиотиков, особенно во время пандемии COVID-19, привело к появлению бактерий, которые не реагируют на традиционные препараты. Это создаёт сложности при лечении бактериальных инфекций и, как следствие, повышает уровень заболеваемости и смертности. Всемирная организация здравоохранения уже обозначила устойчивость к антибиотикам как одну из серьёзных глобальных угроз здоровью.

Исследователи из СПбПУ, получившие грант от Российского научного фонда, изучили механизм SOS-ответа — реакцию бактерий на повреждение ДНК. Эта реакция позволяет клеткам восстанавливать геном и адаптироваться к действию антибиотиков. Научный сотрудник Наталия Морозова объяснила, что SMC-белки, которые исследовали учёные, играют важную роль в упаковке ДНК и поддержании её структуры. С помощью уникальной установки «Лазерный пинцет» команда смогла наблюдать за поведением этих белков и их воздействием на молекулы ДНК, что дало новые данные о их роли в SOS-ответе.

По словам Морозовой, белок RecN помогает другим белкам находить целостные участки ДНК для восстановления повреждений. Исследования показали, что этот белок активен на ранних стадиях SOS-ответа, что делает его важным для понимания того, как бактерии адаптируются к антибиотикам. Учёные надеются, что дальнейшее изучение этого механизма поможет предотвратить развитие устойчивости к антибиотикам и приведёт к созданию более эффективных антимикробных препаратов.