Ученые создали мягкий роботизированный «палец» для медицины

Ученые из Университета науки и технологий Китая разработали мягкий роботизированный «палец» с высокой чувствительностью, который способен выполнять рутинные медицинские обследования, включая измерение пульса и проверку на наличие аномальных уплотнений. Работа была опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.

© Ferra.ru

Данная технология может существенно облегчить раннюю диагностику заболеваний, таких как рак груди, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Авторы исследования предполагают, что при дальнейшей разработке такая рука может стать «робо-врачом» в будущем. Объединив технологию с машинным обучением, можно достичь автоматизированного обследования и диагностики, что особенно важно для регионов с нехваткой медицинских работников.

Ученые провели тесты, в которых роботизированный палец успешно находил уплотнения в силиконовом материале и определял пульс на запястье человека. С помощью дополнительной сенсорики палец сможет выполнять более сложные медицинские обследования, приближаясь к возможностям человеческой руки.