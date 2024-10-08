Ученые выявили эффективность светотерапии при лечении депрессии

Артур Менегаз де Алмейда из Федерального университета Мату-Гроссу в Синопе, Бразилия, вместе с коллегами провел систематический обзор и мета-анализ, чтобы оценить эффективность светотерапии (BLT) в качестве дополнительного лечения не сезонных депрессивных расстройств. В исследовании было проанализировано 11 уникальных испытаний с участием 858 пациентов (75,6% женщин).

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Результаты показали, что группа, получавшая светотерапию, продемонстрировала значительно лучшие показатели ремиссии и реакции на лечение. Уровень ремиссии составил 40,7% против 23,5% в контрольной группе (отношение шансов — 2,42), а уровень реакции на лечение — 60,4% против 38,6% (отношение шансов — 2,34). Анализ подгрупп в зависимости от времени наблюдения также выявил улучшение результатов: ремиссия наблюдалась у 27,4% пациентов в группе BLT через менее четырех недель, и у 46,6% — более четырех недель.

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