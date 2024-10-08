Гиалуроновая кислота помогает убрать шрамы от акне

Итальянские ученые разработали новый подход к устранению шрамов, оставшихся после акне, с помощью высококонцентрированной гиалуроновой кислоты (ГК). Результаты исследования опубликованы в журнале Dermatologic Surgery (DerSur).

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Акне – это заболевание волосяных фолликулов и сальных желез, которое встречается у многих подростков и лиц молодого возраста. После заживления угревых воспалительных элементов на их месте образуется соединительная ткань и появляется шрам. Большое число таких рубцов может ухудшать внешний вид кожи и причинять психологический дискомфорт.

Чтобы протестировать новый метод устранения шрамов, ученые пригласили к участию в исследовании добровольцев в возрасте от 20 до 68 лет. Подавляющее большинство участников (89,3%) составили женщины. У всех испытуемых было постакне средней и тяжелой степени.

Лечение заключалось во введении внутрикожного инъекционного препарата, представляющего собой гибрид высокомолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в концентрации 4,5%. Такая концентрация значительно превышает стандартную для филлеров. Процедура проводилась дважды с перерывом в один месяц. В область каждого шрама вводилось от 0,5 до 2 мл раствора.

Эффективность терапии оценивалась с помощью фотосъемки и инструментального анализа состояния кожи. Измерения были осуществлены в день первой процедуры, а также через месяц и четыре месяца после старта лечения. Результаты оказались весьма многообещающими: уже через месяц после первой инъекции состояние кожи улучшилось на 12%, а к концу четвертого месяца наблюдений улучшение достигло 31%.

Ученые подчеркнули, что рубцы средней глубины уменьшились на 20% через четыре месяца после начала терапии. Это указывает на заметное улучшение текстуры кожи и визуальное сглаживание шрамов.