Бумажный датчик поможет диагностировать заболевания сердца

Ученые из UCLA разработали бумажный тест на основе глубокого обучения, способный с высокой чувствительностью выявлять тропонин I (cTnI). Эта система может значительно улучшить доступ к быстрой и надежной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

© Ferra.ru

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти в мире, унося более 19 миллионов жизней ежегодно. Раннее выявление острых инфарктов миокарда крайне важно для повышения качества лечения и снижения смертности. Однако традиционные диагностические методы часто недоступны в регионах с низким и средним уровнем дохода из-за высоких затрат и сложной инфраструктуры.

Разработанный тест позволяет определить уровень cTnI всего за 15 минут при использовании небольшого объема сыворотки. Он сочетает точность лабораторных исследований с удобством и доступностью технологий на месте. © UCLA