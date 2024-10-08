Ученые разработали новый метод для изучения мозга

Ученые из Колумбийского университета, Нью-Йоркского университета и других институтов представили новую технологию, которая позволяет более точно изучать и манипулировать активностью нейронов в мозге млекопитающих.

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Новый метод основан на использовании подкожного оптического устройства, которое может наблюдать и стимулировать нейроны с высокой точностью. Устройство состоит из гибкого, тонкого микроскопа, а также оптического стимулятора.

Особенностью устройства является его малый размер, что позволяет имплантировать его в подкорковое пространство мозга млекопитающих. Это значительно менее инвазивный метод по сравнению с традиционными электродами.

Ученые успешно протестировали устройство на мышах и приматах. Они смогли наблюдать за активностью нейронов в моторной коре приматов и коррелировать ее с движениями животных.

Новая технология открывает новые возможности для нейробиологических исследований. Ученые смогут более точно изучать связь между мозговой активностью и поведением животных. Это может привести к новым открытиям в области лечения неврологических заболеваний.