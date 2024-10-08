Эксперт назвала практическое применение молекул микроРНК

Молекулы микроРНК, которые стали основой для получения Нобелевской премии по физиологии и медицине, могут сыграть важную роль в выявлении и лечении заболеваний. Елизавета Кудан, заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС, отметила, что эти молекулы можно использовать как маркеры для определения болезней и их подвидов. Кроме того, с их помощью можно восстанавливать нормальную работу клеток, меняя уровень микроРНК в организме.

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Кудан пояснила, что микроРНК представляют собой короткие цепочки из 18-25 нуклеотидов, которые могут связываться с матричной РНК (мРНК). Эти молекулы блокируют процесс синтеза белков, позволяя клеткам гибко регулировать активность множества генов. Однако Павел Волчков, руководитель геномной инженерии МФТИ, добавил, что несмотря на перспективы использования микроРНК в терапии, они пока имеют ограниченные возможности. Это связано с тем, что одна молекула микроРНК может воздействовать на множество мРНК из-за коротких последовательностей, которые она распознает.

В России тоже активно исследуют малые РНК, сообщил Олег Гусев, руководитель научной группы «Молекулярная биомиметика» LIFT-центра. Он подчеркнул, что это признание открытия микроРНК — важный шаг в биологии и регуляции геномов. Исследователи планируют создать тест-системы с использованием микроРНК для диагностики состояния пациентов после операций, что может улучшить результаты лечения.